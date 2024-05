Primaria Craiova vrea sa transforme balta Cernele intr-un parc, printr-un proiect pe fonduri europene inclus in strategia de dezvoltare urbana. Proiectul este in etapa studiului de fezabilitate, iar Primaria Craiova a anuntat publicul asupra avizului de la Administratia Bazinala de Apa Jiu, in timp ce Agentia pentru Protectia Mediului Dolj a publicat anuntul depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru investitie. Investitia propusa, Modernizarea infrastructurii verzi-albastre din municipiul Craiova prin infiintarea parcului Cernele, face parte din Strategia Integrata de Dezvoltare…