Prima pedeapsă de închisoare cu executare într-un caz de bullying școlar din Romania. Agresorul își băga colegii cu capul în WC O pedeapsa de un an si jumatate a fost data unui elev din Romania care si-a batjocorit 2 colegi de clasa din pura placere. Instanta a considerat ca agresorul nu va invata nimic daca nu va fi inchis. Un elev de 16 ani din Bacau a fost condamnat la un an si jumatate de detentie […] The post Prima pedeapsa de inchisoare cu executare intr-un caz de bullying școlar din Romania. Agresorul iși baga colegii cu capul in WC appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

