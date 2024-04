Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Oradea l-a condamnat la 6 ani de inchisoare pe un actor al Teatrului Regina Maria din Oradea, acuzat ca si-a violat o colega. Actorul, Andrian Locovei, pretinde, insa, ca „a fost un act consimtit", iar procesul este „o porcarie".

- Un detinut condamnat la 18 ani de inchisoare pentru omor, a evadat, marti, dintr-o duba, in fata unei clinici medicale din Sectorul 2 din Bucuresti. ”Marti, 09.04.2024, in jurul orei 15:00, s-a constatat ca detinutul MESZAROS ZSOMBOR, in varsta de 34 de ani, condamnat definitiv la 18 ani de inchisoare…

- Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000, precum…

- Tanarul care a condus beat și fara permis și a accidentat 6 copii pe o trecere de pietoni din Petroșani a fost condamnat, in prima instanța, la nici un an de la trimiterea in judecata, la 13 ani și 10 luni de inchisoare. Cand a comis accidentul, tanarul care avea atunci 19 ani a fugit […] The post…

- Victoras Micula a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu executare pentru nerespectarea regimului armelor si munițiilor. Decizia nu este una definitiva. Judecatoria Oradea a decis sa- l condamne pe Victor Micula, fiul omului de afaceri Ioan Micula, la doi ani de inchisoare cu executare intr-un dosar…

- Albert Ciorvasi, un fost ofițer din armata romana in varsta de 43 de ani, a fost arestat preventiv, luna trecuta, dupa ce poliția a fost chemata pe plaja Great Yarmouth pentru ca s-au auzit multiple focuri de arma. Romanul le-a recunoscut ofițerilor ca a folosit o pușca cu aer comprimat de calibru 22,…