Albert Ciorvasi, un fost ofițer din armata romana in varsta de 43 de ani, a fost arestat preventiv, luna trecuta, dupa ce poliția a fost chemata pe plaja Great Yarmouth pentru ca s-au auzit multiple focuri de arma. Romanul le-a recunoscut ofițerilor ca a folosit o pușca cu aer comprimat de calibru 22, cu luneta […] The post Fost ofițer in armata romana, condamnat la inchisoare in Anglia, dupa ce a tras cu pușca pe o plaja appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .