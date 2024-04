Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Cluj a respins, joi, contestatia in anulare formulata de fostul primar din Baia Mare Catalin Chereches, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru luare de mita. Decizia magistratilor este definitiva. “In temeiul art. 432 Cod procedura penala, respinge ca neintemeiata contestatia in…

- Un detinut condamnat la 18 ani de inchisoare pentru omor, a evadat, marti, dintr-o duba, in fata unei clinici medicale din Sectorul 2 din Bucuresti. ”Marti, 09.04.2024, in jurul orei 15:00, s-a constatat ca detinutul MESZAROS ZSOMBOR, in varsta de 34 de ani, condamnat definitiv la 18 ani de inchisoare…

- Fostul edil de Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar putea fi pus in libertate, dupa ce Curtea de Apel Cluj i-a admis astazi contestația in anulare, care este o cale extraordinara de atac. Așadar, Catalin Cherecheș ar putea scapa de inchisoare, dupa ce Curtea de Apel Cluj i-a admis astazi contestația in…

- Tanarul care a condus beat și fara permis și a accidentat 6 copii pe o trecere de pietoni din Petroșani a fost condamnat, in prima instanța, la nici un an de la trimiterea in judecata, la 13 ani și 10 luni de inchisoare. Cand a comis accidentul, tanarul care avea atunci 19 ani a fugit […] The post…

- Victoras Micula a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu executare pentru nerespectarea regimului armelor si munițiilor. Decizia nu este una definitiva. Judecatoria Oradea a decis sa- l condamne pe Victor Micula, fiul omului de afaceri Ioan Micula, la doi ani de inchisoare cu executare intr-un dosar…

- Albert Ciorvasi, un fost ofițer din armata romana in varsta de 43 de ani, a fost arestat preventiv, luna trecuta, dupa ce poliția a fost chemata pe plaja Great Yarmouth pentru ca s-au auzit multiple focuri de arma. Romanul le-a recunoscut ofițerilor ca a folosit o pușca cu aer comprimat de calibru 22,…