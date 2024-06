Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a admis, joi, recursul in casație formulat de Mario Iorgulescu la sentința definitiva de 13 ani și 8 luni de inchisoare pentru ca a ucis un tanar cand conducea drogat și beat. Procesul se va rejudeca din faza de apel. Mario Iorgulescu se afla in Italia. Inalta Curte…

- Magistrații nu vor da prea curand o sentința legata de evenimentele din 1989, dupa zeci de anchete, rechizitorii, amanari și returnari. Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiției au decis acum ca rechizitoriul in dosarul Revolutiei a fost intocmit nelegal, existand șanse ca ancheta din dosar…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, ca mostenitorii titularului de cont decedat au dreptul sa obtina furnizarea, de catre institutiile bancare, a informatiilor protejate de secretul bancar, pentru perioada anterioara decesului, numai in masura in care justifica scopul pentru care le pretind.…

- Termenul de preaviz prevazut de Codul Muncii incepe sa curga din ziua urmatoare comunicarii notificarii de preaviz si se implineste in ultima zi a termenului, a decis, luni, Inalta Curte de Casatie si Justitie. “Admite recursul in interesul legii formulat de Avocatul Poporului si, in consecinta, stabileste…