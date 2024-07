Barbatul care a ucis-o pe fiica iubitei sale și i-a ascuns cadavrul in canapea, in vara anului trecut, ramane cu condamnarea de 26 de ani de inchisoare. Marcel Serbuc, barbatul care a ucis-o pe fetita concubinei sale si i-a ascuns cadavrul in lada unei canapele, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti […] The post 26 de ani de inchisoare pentru criminalul fetei din Berceni. Ce despagubiri are de platit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .