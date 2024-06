Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Iași și-a dat fiul in judecata și i-a cerut sa-i dea inapoi banii din pensia alimentara pe care i-a platit-o. Judecatoria și Tribunalul i-au respins cererea, dar barbatul nu se lasa și a facut iar recurs. Un barbat din Iași și-a dat fiul in judecata și-i cere sa-i dea inapoi banii platiți…

- Fostul primar al Constantei Radu Mazare va fi eliberat conditionat in urma unei decizii a Tribunalului Ilfov, care este definitiva. „Admite cererea de liberare condiționata formulata de condamnatul Mazare Radu Ștefan, aflat in stare de detinere in Penitenciarului Jilava Bucuresti. Atrage atentia contestatorului…

- Cel mai periculos deținut din Romania, Kostas Passaris, ține in alerta forțele de ordine din sistemul penitenciar. El a fost transferat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Penitenciarul Craiova, fiind necesare luarea unor masuri speciale de securitate, in condițiile in care Passaris a ramas cel mai…

- Un barbat in varsta de 51 de ani, din Prahova, diagnosticat cu botulism, se afla internat in stare grava la Spitalul Județean de Urgența (SJU) din Ploiești. Tratamentul specific bolii nu exista la acest moment in Romania și a fost adus din Chișinau. Direcția de Sanatatea Publica Prahova a fost alertata…

- Curtea de Apel Cluj a respins, joi, contestatia in anulare formulata de fostul primar din Baia Mare Catalin Chereches, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru luare de mita. Decizia magistratilor este definitiva. “In temeiul art. 432 Cod procedura penala, respinge ca neintemeiata contestatia in…

- Vlad Pascu a vorbit pentru prima data de la tragedia care a socat intreaga tara si recunoaste ca ii pare rau, ca ar vrea sa dea timpul inapoi si ca isi asuma faptele. Dupa mai bine de jumatate de an de inchisoare, șoferul care a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri vorbește […] The post VIDEO.…

- Alianta PSD-PNL a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, lista comuna de candidati pentru alegerile europarlamentare. ”Eu am mare incredere in acest demers si sunt convins ca si cetatenii Romaniei vad in aceasta lista comuna un angajament al celor doua partide pentru Romania”, a afirmat liderul…