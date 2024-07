Decizie definitivă în cazul socrilor fostului primar Cătălin Cherecheș: Scapă de închisoare și sunt trimiși să lucreze la primărie Socrii fostului primar din Baia Mare, Catalin Chereches, trimisi in judecata de Directia Nationala Anticoruptie pentru dare de mita si complicitate la dare de mita, raman cu condamnarile de 3 ani, respectiv, 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei. Socrii fostului primar din Baia Mare Catalin Cherecheș au fost trimiși in […] The post Decizie definitiva in cazul socrilor fostului primar Catalin Cherecheș: Scapa de inchisoare și sunt trimiși sa lucreze la primarie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

