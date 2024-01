Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Popescu, polițistul care a accidentat-o mortal in ianuarie 2022 pe Raisa, o fetița de 11 ani, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare, potrivit avocatului Adrian Cuculis, care reprezinta familia copilei ucise.„Polițistul Popescu, cel care a omorat-o pe Raisa, a fost condamnat…

- Magistrații de la Dambovița au respins, definitiv, cererea de eliberare condiționata facuta de teroristul Omar Hayssam, condamnat la 24 de ani de inchisoare. Omar Hayssam a fost condamnat pentru rapirea jurnaliștilor romani in Irak, dar și pentru infracțiuni economice. Omar Hayssam a facut cerere de…

- Fostul șef al ANAF Șerban Pop, condamnat in prima instanța la 13 ani de inchisoare pentru luare de mita, scapa de pedeapsa deoarece faptele s-au prescris. Magistrații de la Inalta Curte au dispus, marți, incetarea procesului penal. Șerban Pop a fost acuzat de DNA ca in cursul anului 2008, a pretins…

- Trei ani cu suspendare pentru viața unui copil! Șoferul din Targoviște care in iulie 2022 a omorat o fata de 13 ani pe trecerea de pietoni a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare. Judecatoria Targoviste a decis si acordarea de despagubiri morale in cuantum de 200.000 de euro. Decizia a…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost condamnat definitiv, vineri, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Sentința de fond era de 4 ani și 8 luni de inchisoare. Totodata, Curtea de Apel Cluj i-a majorat de la 4 la 5 ani pedeapsa complementara de a fi ales in autoritatile…