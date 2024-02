Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Popescu, politistul care a accidentat-o mortal in ianuarie 2022 pe Raisa, o fetita de 13 ani, a fost condamnat de Judecatoria Sectorului 1 la trei ani inchisoare cu suspendare, pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.

- Actiunea civila, si anume daunele morale, au fost duse in derizoriu in sensul in care au fost acordate daune de 160.000 euro pentru familia Raisei, iar Marina a primit 90.000 de euro pentru cele 100 de zile de ingrijiri medicale, anunta avocatul Adrian Cuculis. Familia va formula apel, mai spune avocatul. Familia…

- Tanarul de 23 de ani din Targoviște, care conducea cu 125 km/h in iulie 2022 și a omorat o fetița de 13 ani pe trecerea de pietoni, a primit trei ani de inchisoare cu suspendare, a anunțat Adrian Cuculis, avocatul care reprezinta familia fetiței.Totodata, șoferul trebuie sa plateasca despagubiri de…

