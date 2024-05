Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala „Posta Romana” (CNPR) a transmis ca a inceput livrarea pensiilor din data de 27 aprilie, cu cinci zile inainte de calendarul lunar pentru distribuirea acestora, si estimeaza ca pana la sfarsitul zilei de vineri se va apropia de procentul maxim de livrare. Pot exista situații excepționale…

