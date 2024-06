Un lan de culturi agricole a luat foc de la un utilaj, iar fumul degajat ingreuneaza circulația pe DN1, transmite ISU. Incendiul se manifesta pe un camp de pe raza orasului Baicoi, unde o combina a luat foc, flacarile extinzandu-se la culturile agricole. „Sunt inregistrate degajari de fum pe DN1, circulatia fiind oprita pe ambele […] The post Un incendiu afecteaza circulația pe DN1, intre Ploiești și Brașov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .