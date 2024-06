Un român înarmat cu un topor a fost împușcat mortal de polițiști în Viena, după ce și-a omorât iubita Un roman in varsta de 26 a fost impușcat și ucis de polițiștii austrieci, in Floridsdorf – Viena, dupa ce i-a atacat cu un topor. Barbatul și-a ucis iubita in varsta de 22 de ani cu puțin timp inainte. Miercuri seara, a avut loc o operațiune de amploare in Floridsdorf. Peste 100 de polițiști și […] The post Un roman inarmat cu un topor a fost impușcat mortal de polițiști in Viena, dupa ce și-a omorat iubita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 26 de ani a fost impușcat mortal de polițiștii din Viena, dupa ce a atacat forțele de ordine cu un topor. Incidentul șocant a avut loc miercuri seara in cartierul Floridsdorf, unde tanarul iși omorase iubita, o chiliana de 22 de ani, cu puțin timp inainte. Intervenția rapida a poliției a…

- Un cunoscut alpinist roman a murit pe muntele Everest, la peste 7.000 de metri altitudine. Ghidul sau este cel care l-a gasit fara suflare in cort. Gabriel Viorel Tabara, in varsta de 48 de ani, a murit luni dimineața in Tabara III de pe Everest, situata la 7470 de metri altitudine. Decesul sau a fost…

- Noi detalii infioratoare ies la iveala in cazul crimei din weekend din apartamentul de pe Mihai Viteazul din Sibiu. Dupa ce și-a ucis iubita, individul a spalat-o, a imbracat-o și a așezat-o pe pat. Inainte sa plece in padure sa se ascunda, a facut curațenie in casa, potrivit Ora de Sibiu. Florentina…

- Un om a murit și mai multe persoane au fost ranite sambata dimineața, dupa ce un autoturism a fost lovit de un tren intre localitațile Voila și Fagaraș din județul Brașov. Șoferul nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata. „Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca astazi, 11…

- Un roman de doar 14 ani a pus pe jar poliția din Viena, la inceputul acestei saptamani. Copilul a luat mașina mamei sale și a pornit alaturi de un alt prieten catre un fast-food. Pe strazile din Viena a avut loc o urmarire ca in filme, iar baiatul de 14 ani a condus cu viteza […] The post Roman de 14…

- Un cetatean turc a fost impuscat mortal marti in apropiere de Poarta lui Irod, in Orasul Vechi al Ierusalimului, dupa ce a incercat sa injunghie un politist israelian. Conform informațiilor publicate de ziarul israelian Haaretz, care se bazeaza pe surse din cadrul poliției, autorul atacului era de naționalitate…

- Un tanar de 25 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost impuscat de politisti. Aflat la volanului unui microbuz acesta nu a raspuns la semnalele agentilor si a incercat sa sparga un baraj al Politiei. Agentii au tras mai multe focuri de arma, iar doua dintre gloante l-au nimerit pe sofer. Incident […]…

- Vlad Pascu va fi prezent la proces, incercand sa iși convinga judecatorii ca merita sa fie eliberat din arest. Pascu, șoferul care a fost sub influența drogurilor in momentul accidentului, va fi judecat pentru ucidere din culpa, nu pentru omor, așa cum au solicitat procurorii. Pe langa asta, el este…