Stiri pe aceeasi tema

- Ipoteza pe care merg procurorii in ancheta navei scufundate sambata, la Sfantu Gheorghe, este coliziunea acesteia cu o alta nava. Mai exact, vasul care i-ar fi salvat pe opt dintre marinarii navei scufundate, Mohammad Z, a intervenit atat de repede deoarece cu acesta s-ar fi produs coliziunea. O nava…

- Tanarul de 24 de ani din Sibiu, care și-a ucis iubita in apartamentul in care locuiau, a declarat anchetatorilor ca era gelos și a recunsocut ca era și sub efectul drogurilor. Tanarul sibian, in varsta de 24 de ani, retinut pentru ca si-a omorat sambata prietena, o tanara de 21 de ani din judetul Brasov,…

- Un barbat din judetul Sibiu care si-a amenintat cu moartea sotia si copiii a fost monitorizat electronic dupa emiterea unui ordin de protectie. Barbatul a fost dat in urmarire dupa ce și-a distrus bratara electronica si si-a sunat sotia. ”La data de 1 aprilie a.c., in jurul orei 20.00, politistii Sectiei…

- Al doilea suspect din cazul crimei de la Sibiu, in care victima a fost omul de afaceri Adrian Kreiner, va fi extradat. Barbatul a fost de acord sa fie adus in țara. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat sambata ca luni, incep procedurile in vederea predarii unuia dintre inculpatii in cazul uciderii…

- Justiția romana a pronunțat o prima condamnare in cazul uciderii brutale a omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner. Ilie Sitariu, calauza celor trei criminali, care l-au omorat in bataie pe Kreiner la vila sa din Sibiu, a primit o condamnare cu suspendare, de trei ani. Ilie Sitariu a fost primul…

- Iulian Țiganila, criminalul in serie condamnat la inchisoare pe viata dupa ce a ucis nu mai putin de sapte persoane este pe cale de a fi eliberat. 15 ani au muncit anchetatorii ca sa le gaseasca trupurile celor ucisi de criminalul din Arges. Dupa ce anchetatorii au muncit 15 ani au muncit ca sa le […]…

- Președintele USR, Catalin Drula, a anunțat, sambata, la Digi24, ca va sesiza „in orele urmatoare” autoritațile din Canada, acolo unde este listata compania Gabriel Resources, acuzand o „operațiune de manipulare” a burselor. „PSD-iștii au facut probabil bani. Ciolacu trebuie investigat de autoritațile…

- Tragedie in televiziune dupa ce un cunoscut prezentator a fost ucis și indesat intr-o geana de surf. Aceeași soarta a avut-o și iubitul sau, arata polițiștii care investigheaza cazul. Jesse Baird (26 de ani), un cunoscut prezentator tv, a fost gasit fara suflare de poliția australiana. Ancheta declanșata…