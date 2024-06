Stiri pe aceeasi tema

- Lanțul de librarii Carturești a promis carți gratuite celor care au mers la vot astazi. Campania s-a derulat in mai multe orașe din țara. Fiecare client trebuia sa faca dovada ca a votat prezentand cartea de identitate. Cei care au prezentat dovada votului in librariile Carturești au putut alege o…

- Actorul Florin Piersic, transferat de la Cluj-Napoca la Bucuresti, este stabil, internat pe o sectie normala, nu la Terapie Intensiva, si urmeaza tratament cu antibiotic pentru infectia de la genunchi pentru care a fost operat. Decizia transferului a fost luata de medici, impreuna cu actorul si familia.Potrivit…

- Cuplul prezidențial și-a prelungit vizita oficiala in Coreea de Sud cu inca o zi potrivit site-ului Președinției coreene, iar aeronava de lux cu care calatorește va intra in spațiul aerian romanesc in jurul orei 18.00, potrivit jurnaliștilor de la Boarding Pass. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Biroul Electoral Central (BEC) a adoptat, miercuri, o hotarare prin care permite desființarea unei alianțe electorale pana la data de 26 aprilie, deși o hotarare de guvern prevede ca data-limita era de 21 aprilie. Hotararea BEC are relevanța in acest moment pentru PSD și PNL, cele doua partide care…

- Alexandru Rața, polițistul din Botoșani ranit grav in timpul serviciului, are in continuare nevoie de ajutor. Alexandru are fracturi și leziuni la nivelul capului, iar in acest moment se afla internat la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca, din București. Starea acestuia nu permite transportul, dar…

- Delegatia din Timis a votat in unanimitate impotriva aliantei electorale cu PSD la Consiliul National Extraordinar al PNL de duminica seara. Toti cei 21 de delegati ai judetului Timis au votat impotriva acestei aliante pe care liberalii timiseni o considera nefireasca, anunta filiala intr-un comunicat…

- Bugetul Capitalei pentru 2024 a fost votat, vineri, din a patra incercare. Proiectul a fost aprobat, in unanimitate, cu 51 de voturi „pentru”. Consilierii generali ai Capitalei au votat in unanimitate proiectul de buget al municipiului Bucuresti, dupa ce mai multe amendamente propuse de consilieri de…

- UPDATE: Florin Salam a fost retinut, astazi, dupa perchezitiile facute de politistii din Bucuresti, la el acasa, dar si in alte locatii, in dosarul de inselaciune in care este acuzat ca a luat bani de la oameni, insa nu si-a onorat angajamentele. El a fost reținut pentru 24 de ore și urmeaza sa fie…