Klaus Iohannis se pensionează. Cererea a fost deja depusă Președintele Klaus Iohannis, in varsta de 64 de ani, și-a inaintate cerea de pensionare din invațamant. Catedra acestuia de profesor de Fizica de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” a devenit vacanta, dupa ce timp ce aproape 27 de ani postul a fost rezervat. Lista posturilor disponibile pentru titularizare in județul Sibiu a fost publicata […] The post Klaus Iohannis se pensioneaza. Cererea a fost deja depusa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Catedra de profesor de Fizica a presedintelui Klaus Iohannis de la Colegiul National "Samuel von Brukenthal" a devenit vacanta si poate fi ocupat de un titular. Dupa o perioada de aproximativ 27 de ani in care postul a fost rezervat, acesta s a eliberat pentru ca presedintele Romaniei a depus cerere…

- Catedra de profesor de Fizica a președintelui Klaus Iohannis de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” a devenit vacanta și poate fi ocupat de un titular. Dupa o perioada de aproximativ 27 de ani in care postul a fost rezervat, acesta s-a eliberat pentru ca președintele Romaniei a depus cerere…

- Un barbat din judetul Sibiu care si-a amenintat cu moartea sotia si copiii a fost monitorizat electronic dupa emiterea unui ordin de protectie. Barbatul a fost dat in urmarire dupa ce și-a distrus bratara electronica si si-a sunat sotia. ”La data de 1 aprilie a.c., in jurul orei 20.00, politistii Sectiei…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a prezentat luni, statistici legate de procesul de recrutare si selectie pentru cele peste 5000 de posturi de soldat profesionist scoase recent la concurs, datele oficiale aratand ca doar 40% dintre posturi au fost ocupate, desi pentru fiecare loc a fost o concurenta…

- Al doilea suspect din cazul crimei de la Sibiu, in care victima a fost omul de afaceri Adrian Kreiner, va fi extradat. Barbatul a fost de acord sa fie adus in țara. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat sambata ca luni, incep procedurile in vederea predarii unuia dintre inculpatii in cazul uciderii…

- Dupa ce și-au petrecut Vinerea Mare pe un teren de golf, șoții Iohannis au mers sambata seara la slujba de Inviere care a avut loc la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu. Presedintele Klaus Iohannis a sosit impreuna cu sotia sa, sambata seara, la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime”…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede prelungirea termenului de aplicare a masurii limitarii adaosului la alimentele de baza pana la data de 31 decembrie 2024. „Chiar daca in urma limitarii adaosului comercial s-au manifestat in continuare unele variatii sezoniere ale…

- Pe imaginile surprinse cu o camera de bord se poate observa cum șoferul camionului a pierdut controlul, pe centura Avrigului, a intrat pe contrasens și s-a lovit cu un autoturism care circula regulamentar. Camionul a cazut de pe viaduct. Impactul a fost devastator – trei oameni au murit pe loc. Tragedia…