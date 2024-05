10 oameni, răniți de un fulger. Patru dintre ei sunt în stare gravă Un fulger a lovit un grup de persoane aflat pe malul unei ape. 10 au fost ranite, iar patru dintre victime sunt in stare grava. Autoritațile cred ca și alte persoane ar fi afectate de fulger și le transmite sa se prezinte la medic in cazul in care prezinta simptome suspecte. Un fulger produs luni […] The post 10 oameni, raniți de un fulger. Patru dintre ei sunt in stare grava appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

