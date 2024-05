Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali vor protesta, miercuri, in fata Guvernului. Ei cer aplicarea condițiilor legale de munca pentru aceasta categorie, respectarea normei de hrana și bani pentru zilele libere lucrate. ”Federatia Nationala a Sindicatelor Unite din Politia Locala Romania, afiliata la Blocul National Sindical,…

- Fostul premier Mihai Tudose, europarlamentar PSD, ar putea obtine functia de vicepresedinte in viitoarea Comisie Europeana, susține președintele PSD Marcel Ciolacu. De altfel, Tudose deschide lista PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare din luna iunie. Marcel Ciolacu a fost intrebat in emisiunea…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, incepand de luni, 1 aprilie, alegatorii romani care doresc sa voteze la alegerile prezidentiale si/sau la alegerile parlamentare din acest an prin corespondenta sau la o sectie de votare din strainatate mai aproape de domiciliu sau resedinta se…

- Furtuna Nelson a facut prapad in Europa. In Spania, patru oameni au fost inghititi de ape. Au cazut in marea extrem de agitata, cu valuri de 8 metri, din cauza vantului puternic. Si in Marea Britanie, Franta sau Italia rafalele au depasit 100 de kilometri pe ora. Storm Nelson wreaks havoc in Spain,…

- Purtatorul de cuvant al gruparii jihadiste Statul Islamic, Abu Huzaifa al Ansari, a cerut atacuri individuale in Europa si Statele Unite, pentru a sprijini musulmanii in razboiul din Gaza, si i-a felicitat pe cei responsabili pentru atacul de vinerea trecuta de la Moscova. El portavoz del grupo Estado…

- O initiativa neasteptata a micilor comercianti care cer ca marii comercianti, adica supermarketurile sa fie inchise in weekend. Acest lucru se intampla pentru ca au vazut ca la sfarsit de saptamana vanzarile le scad semnificativ, intrucat oamenii aleg sa isi faca cumparaturile in marile magazine pentru…

- Ministerul Muncii anunța, joi, ca s-a finalizat baza de date cu beneficiarii de carduri sociale pentru alimente. In perioada urmatoare, 2.537.758 de carduri vor fi alimentate. In acest an, banii vor intra in 6 tranșe, prima fiind in februarie, iar urmatoarea in luna aprilie. ”Agenția Naționala pentru…

- ​Doi cetateni ucraineni, tata si fiu, care au trecut granita in Romania prin Muntii Maramuresului, au solicitat ajutorul autoritatilor romane pentru a fi recuperati de pe munte. Potrivit Salvamont Maramures, este vorba despre doi cetateni ucraineni, tata si fiu, in varsta de 52 de ani si, respectiv,…