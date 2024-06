Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor sa opreasca toate comenzile pentru sisteme și rachete anti-aeriene Patriot, inclusiv cele comandate de Romania, pana cand Ucraina va avea suficiente mijloace antiaeriene pentru a se putea apara de atacurile aeriene rusești, scrie Financial Times. Un anunț oficial in acest sens ar urma…

- Mai mult de 20 de membri NATO vor indeplini obiectivul aliantei de a aloca cel putin 2% din PIB pentru aparare in acest an, potrivit secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg. El a subliniat faptul ca aliatii si-au sporit cheltuielile militare de cand Rusia a anexat ilegal Crimeea in 2014, noteaza…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare de fenomene extreme in Romania. Astfel, de la ora 17.00 intra in vigoare o alerta de ploi torentiale, grindina si vijelii in aproape toata tara, inclusiv București. Alerta expira maine dimineața. Astfel, in intervalul 13 iunie, ora 17.00…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat o serie de decrete, printre care și cel care ii pune pe condamnații fugari sa-și plateasca toate cheltuielile de readucere in țara. Proiectul de lege este initiat de Ministerul Justitiei și reglementeaza modalitatea de stabilire a cheltuielilor judiciare in cazul…

- Guvernul din Noua Caledonie a anunțat sambata ca aproximativ 3.200 de persoane au ramas blocate din cauza lipsei zborurilor comerciale spre și dinspre arhipelag, transmite AFP. Printre acestea se afla și trei romani care au anuntat autoritatile romane ca se afla in Noua Caledonie, a anunțat MAE. Purtatorul…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege initiat de catre Ministerul Justitiei care reglementeaza modalitatea de stabilire a cheltuielilor judiciare in cazul fugarilor care s-au sustras de la urmarirea penala sau de la judecata, cat si modalitatea de recuperare a cheltuielilor provocate…

- Ann Myers, in varsta de 74 de ani, din Ohio (SUA), care nu avusese probleme cu legea, a jefuit o banca din orașul Fairfield. Polițiștii au reținut femeia in propria casa. La percheziția mașinii ei au gasit o arma despre care se spune ca ar fi fost folosita in jaf, precum și imbracaminte aruncata și…

- Directorul Direcției Energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia, Stanculescu Catalin Liviu, a fost reținut. Stanculescu e acuzat ca ar fi primit 13.000 de euro mita de la un administrator de firma. Procurorii DNA anunța, vineri, reținerea pentru 24 de ore, incepand cu ziua de joi, a lui Stanculescu…