- Sperantele ca cei trei tineri romani din Italia sa fie gasiti in viata, dupa ce au fost luati de apele raului Natisone, care a iesit din matca, sunt tot mai mici, anunta presa italiana. Dupa zeci de ore de la disparitia lor, salvatorii continua sa lucreze neobosit, in speranta, in cel mai rau caz, de…

- Cautarea celor trei tineri luați de viitura ieri, in Italia, continua. Presa italiana scrie despre mobilizarea uriașa pentru gasirea lor și dezvaluie cine sunt ei. Intr-un timp extrem de scurt, debitul raului a crescut de la 15 metri cubi pe secunda la aproape 250 de metri cubi pe secunda. Tragedia…

- Trei tineri, un baiat si doua fete, sunt dati disparuti in ploilor abundente care au lovit regiunea Veneto, scrie Rai News. Ei au fost luati de apele raului Natisone, care a iesit din matca. Cei trei sunt o fata in varsta de 20 de ani, rezidenta in Campoformido (Udine), care s-a nascut la Colleferro…

- Mii de romani stabiliti in Italia ar putea fi nevoiti sa se inroleze, dupa ce partidul vicepremierului Matteo Salvini a depus in Parlament un proiect de lege care prevede serviciu militar obligatoriu in cazul tinerilor cu varste cuprinse intre 18 si 26 de ani. Aliații de centru-dreapta, inclusiv ministrul…

- Guvernul din Noua Caledonie a anunțat sambata ca aproximativ 3.200 de persoane au ramas blocate din cauza lipsei zborurilor comerciale spre și dinspre arhipelag, transmite AFP. Printre acestea se afla și trei romani care au anuntat autoritatile romane ca se afla in Noua Caledonie, a anunțat MAE. Purtatorul…

- Cinci tineri urmeaza sa compara marti in fata justitiei belgiene in cadrul unei anchete pentru „asasinat”, banuiti ca au aruncat de pe un pod un capac de canal care a ucis un camionagiu roman, relateaza AFP. Incidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata pe autostrada E42, intre Liege si Namur.…

- Israelul a atacat Iranul, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu situatia, in timp ce presa de stat iraniana a raportat, vineri dimineata, ca fortele acestei tari au distrus drone, la cateva zile dupa ce Iranul a lansat un atac cu drone ca razbunare impotriva Israelului. O sursa a afirmat…

- Programul Rabla 2024 va debuta pe 19 martie, prima de casare fiind majorata la 120.000 de lei pentru masinile electrice, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa la Targoviste, presedintele AFM, Laurentiu Neculaescu. „Fac un anunt in premiera la Targoviste astazi, pe data de 19 va demara Programul…