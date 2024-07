Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii romani care nu au mai prins un loc in Parlamentul European in urma alegerilor din iunie vor beneficia de o indemnizatie de pana la 8.000 de euro/luna. In plus, la varsta de pensionare vor va avea si o pensie de 1.700 de euro. Cei care nu au mai prins un loc in Parlamentul European […] The…

- Un incident șocant a avut loc, marți, la un supermarket din cartierul Straulești, din București. Un copil și bunica lui s-au electrocutat in zona coșurilor de cumparaturi. Copilul, in varsta de 5 ani, a atins barele metalice care despart carucioarele de cumparaturi moment in care a inceput sa planga…

- Un barbat a incercat sa incendieze intrarea in Ambasada Israelului din București, suparat ca nu este primit in audiența, conform unor surse judiciare citate de Antena 3 CNN. Barbatul avea la el o sticla cu o substanța inflamabila, dar cand a aprins un afiș aflat pe ușa ambasadei, a fost imobilizat imediat.…

- Polițiștii din Capitala au descins la persoane care ar fi dat imprumuturi cu dobanzi de pana la 100%. Cinci barbați au fost reținuți in acest caz. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au pus in executare 3 mandate de percheziție domiciliara și 12 mandate de aducere, intr-un dosar penal in care sunt…

- Turbulențe mortale au transformat avionul Boeing 777 al Singapore Airlines intr-un loc plin de sange și avariat. Cel puțin un pasager a murit și peste 30 au fost raniți pe timpul zbrului Singapore Airlines de la Londra la Singapore care a intampinat turbulențe severe marți. Zborul SQ321, avand la bord…

- Guvernul din Noua Caledonie a anunțat sambata ca aproximativ 3.200 de persoane au ramas blocate din cauza lipsei zborurilor comerciale spre și dinspre arhipelag, transmite AFP. Printre acestea se afla și trei romani care au anuntat autoritatile romane ca se afla in Noua Caledonie, a anunțat MAE. Purtatorul…

- Elevii „furry” ia amploare in școlile din Romania. Fenomenul inspirat de pe retelele de socializare ii transforma pe copii in diverse animale. Se imbraca si se comporta ca niste pisici, caini, vulpi ori pasari si refuza sa mai comunice firesc la ore. In cautarea identitații unii elevii din Bucuresti…

- Biroul Electoral Central (BEC) a adoptat, miercuri, o hotarare prin care permite desființarea unei alianțe electorale pana la data de 26 aprilie, deși o hotarare de guvern prevede ca data-limita era de 21 aprilie. Hotararea BEC are relevanța in acest moment pentru PSD și PNL, cele doua partide care…