- Au aparut noi imagini dramatice cu incercarile salvatorilor de a ajunge la tinerii romani luați de ape in Italia. Unul dintre trecatorii care se aflau pe podul din apropiere a filmat momentul in care un pompier s-a aruncat in raul involburat, in incercarea disperata de a ajunge la ei. La o saptamana…

- Sperantele ca cei trei tineri romani din Italia sa fie gasiti in viata, dupa ce au fost luati de apele raului Natisone, care a iesit din matca, sunt tot mai mici, anunta presa italiana. Dupa zeci de ore de la disparitia lor, salvatorii continua sa lucreze neobosit, in speranta, in cel mai rau caz, de…

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, se afla in stare grava la spital, dupa ce un barbat de de 71 de ani l-a impușcat in momentul in care a trecut prin mulțime. Prins de politie, Juraj Cintula a afirmat ca „nu este de acord cu politica Guvernului”. Juraj Cintula, atacatorul lui Robert Fico, a fost membru…

- Un roman de doar 14 ani a pus pe jar poliția din Viena, la inceputul acestei saptamani. Copilul a luat mașina mamei sale și a pornit alaturi de un alt prieten catre un fast-food. Pe strazile din Viena a avut loc o urmarire ca in filme, iar baiatul de 14 ani a condus cu viteza […] The post Roman de 14…

- Catalin Cirstoiu susține, in prima sa declarație dupa anunțul șefilor coaliției ca nu mai este candidatul comun pentru Primaria Capitalei, ca nu a luat decizia de face un pas inapoi ”pentru ca un medic nu abandoneaza niciodata” si deoarece, ”in fond, decizia politica trebuie sa revina liderilor politici”.…

- Criminalul care a evadat dintr-o ambulanța, in București, a fost prins. A reușit sa ajunga aproape de casa, la Oradea. El a fost recunoscut pe strada de un barbat care a sunat imediat la poliție. El planuia sa fuga din Romania, de aceea se dusese la Oradea, ca sa incerce sa treaca ilegal frontiera.…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, incepand de luni, 1 aprilie, alegatorii romani care doresc sa voteze la alegerile prezidentiale si/sau la alegerile parlamentare din acest an prin corespondenta sau la o sectie de votare din strainatate mai aproape de domiciliu sau resedinta se…