- Autoritațile prahovene au decis, referitor la situația de urgența din orașul Slanic Prahova, unde o porțiune a unei strazi s-a surpat, o parte din asfalt deplasandu-se la doi metri adancime, evacuarea unor imobile din zona, interzicerea completa a traficului, precum și efectuarea unei expertize de specialitate…

- UPDATE: S-a instalat panica in Slanic Prahova, dupa ce o intreaga strada din centrul orașului s-a prabușit din motive inca necunoscute. Mai multe familii au fost evacuate. Este vorba de oamenii care locuiesc in blocurile aflate la aproximativ 50 de metri distanta de cavernele aparute. In jurul pranzului,…

- O strada din orasul prahovean Slanic s-a prabusit, joi dimineata, la fata locului aflandu-se reprezentantii autoritatilor pentru evaluarea situatiei. Strada 23 August din orasul Slanic s-a prabusit, chiar in fața sediului Poliției, asfaltul surpandu-se pe o lungime de mai multi metri, la mica distanta…

- Un incendiu izbucnit sambata seara intr-un bloc din Sectorul 3 a afectat apartamentele de la doua etaje, fiind soldat cu doua decese și 10 raniți. Mai multe echipaje de pompieri ale ISU au intervenit sambata pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Capitala, acolo unde un incendiu a izbucnit intr-un apartament…

- Procurorii si politistii fac, miercuri, 13 perchezitii in Bucuresti si in judetele Arges si Dambovita, la persoane suspectate de camata si trafic de persoane. Gruparea acorda imprumuturi cu dobanci mari si agresa datornicii pentru recuperarea banilor. De asemenea, gruparea racola cersetori din Gara…

- Autoritațile grecești au ordonat o ancheta de urgenta privind injunghierea mortala a unei femei, in fața unei secții de poliție din Atena, unde tocmai ceruse protecție impotriva fostului iubit, informeaza abc.news. Potrivit comunicatul oficial de marti, femeia, in varsta de 28 de ani, s-a prezentat…

- Un autopsier de la Serviciului Judetean de Medicina Legala Bistrita-Nasaud a fost prins in timp ce lua 600 de lei mita, pentru imbalsamarea si cosmetizarea unei persoane decedate. ”La data de 07.03.2024, ofiterii Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Bistrita-Nasaud, sub…