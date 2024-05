Doi răniți într-un accident între două mașini și un ATV Doua persoane au fost ranite intr-un accident intre doua masini si un ATV. Accidentul s-a petrecut luni, in localitatea Darmanesti, judetul Arges, scrie News.ro. ”Incidentul s-a soldat cu doua victime, ambele de pe ATV. Acestea au fost gasite constiente de catre echipajele de salvatori. Paramedicii SMURD au preluat o pacienta de aproximativ 24 de ani, care a suferit multiple traumatisme la nivelul corpului”, a transmis ISU Arges. Politistii incearca sa stabileasca cum s-a petrecut evenimentul rutier. Citește și: Un barbat a injunghiat-o pe iubita adolescenta a fiului lui, apoi a incercat sa se… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii lui Harry Kane ar fi „bine" dupa ce au fost transportați de urgența la spital cu rani minore in urma unei coliziuni intre trei mașini in Germania. Accidentul a avut loc luni seara, in jurul orei locale 17.15, in Bavaria, in apropiere de Munchen, potrivit mediafax.

- Doi motociclisti au fost raniti, in aceasta seara, dupa ce o soferita nu a respectat semnificatia indicatorului „Oprire” . Accidentul a avut loc pe bulevardul 1 Mai din Craiova. Foto: Facebook INFO TRAFIC CRAIOVA ȘI DOLJ „Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Craiova, care s-au deplasat la fata locului,…

- Trei persoane au fost ranite dupa ce doua masini s-au ciocnit marti dupa-amiaza pe DN 13A, intre localitatea Vlahita si municipiul Miercurea Ciuc, in judetul Harghita. Una dintre victime a fost resuscitata la fata locului. Un barbat, de 33 de ani, din judetul Mures, in timp ce conducea un autoturism,…

- La data de 5 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier. In urma deplasarii la fața locului, in localitatea Bucșani, din primele date, polițiștii au constatat ca un șofer de 26 de ani, din Habeni, in timp ce ar fi condus un autoturism,…

- Patru mașini au fost implicate intr-un accident rutier in Albota, pe DN 65, joi dupa-amiaza.Au intervenit de urgența pompierii de la Detașamentele Pitești și Bradu cu o autospeciala și o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat. Paramedicii SMURD au evaluat un barbat in varsta de aproximativ 66 de ani,…

- Accidentul cumplit a avut loc pe Bd. Iuliu Maniu, la intrarea in București. In carambol au fost implicate noua autovehicule, conform relatarilor martorilor de la fața locului. Cele mai multe autoturisme sunt jeep, iar fața locului au ajuns doua mașini de descarcerare și 15 ambulanțe.Potrivit primelor…

- Patru raniți dupa ciocnirea a doua mașini, in Argeș Patru persoane au fost ranite intr-un accident intre doua mașini care s-a petrecut miercuri in comuna Rucar, din județul Argeș, anunța mediafax.In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, informeaza ISU Argeș.La fața…

- Un accident grav s-a produs pe DN 65 Pitești-Slatina, in localitatea Lunca Corbului, sat Langești. O persoana a ramas incarcerata in urma coliziunii intre trei mașini.Potrivit ISU Argeș, in accident au fost implicate un camion și doua autoturisme. Dupa prima evaluare a situației, au fost identificate…