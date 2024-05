Cinci copii și doi adulți, răniți după ce un microbuz a fost lovit de un autoturism Cinci copii și doi adulți au fost raniți dupa ce un microbuz a fost lovit de un autoturism. Accidentul a avut loc sambata pe DN 73, in zona localitații Dragoslavele, județul Argeș. Un barbat de 56 de ani, din Mihaești, care conducea un autoturism pe DN 73, pe raza localitații Dragoslavele, avand direcția de deplasare dinspre Brașov catre Campulung, la ieșirea dintr-o curba la stanga, in condiții de carosabil umed, ar fi patruns pe contrasens. Ulterior, acesta a lovit un microbuz, condus de un barbat de 57 de ani, din Vladești. In urma impactului, cinci copii cu varste de 14 și 15, toți din Vladești,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Arges a venit cu informatii suplimentare referitoare la accidentul petrecut sambata, 25 mai, la orele pranzului, pe DN 73, la Dragoslavele, in care au fost implicate un microbuz și un autoturism, accident soldat cu sapte raniti, dintre care cinci minori.

- Un autoturism s-a ciocnit cu un microbuz, pe DN 73, in zona localitații Dragoslavele, județul Argeș. Cinci copii din microbuz sunt raniți.Traficul se desfașoara alternativ, pe un sens, fiind dirijat de polițiști.

- Un autoturism a fost lovit, sambata dimineața, de trenul Curtici-București, dupa ce șoferul nu s-a asigurat la o trecere la nivel cu calea ferata, anunța... The post Trenul Curtici-București a lovit un autoturism. O persoana din mașina a murit, iar alți pasageri sunt raniți in accidentul dintre Voila…

- Accident cumplit in Argeș, cu doi morți și doi raniți - Mașina in care se aflau a lovit un stalp si apoi s-a rasturnat / FotoDoua persoane au murit si alte doua au fost ranite dupa ce soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei de mers pe un drum din judetul Arges, iar masina s-a…

- Un accident violent a avut loc, luni seara, la intersecția drumului județean 720B cu drumul național 72, in zona Nisipuri. In urma impactului dintre un TIR și un autoturism, doi copii din Gura Ocniței, de 10 și 12 ani, au fost raniți. Ambii erau pasageri in autoturism, condus de o femeie, de 30 de…

- ISU si IPJ Arges intervin, duminica, pe DN 73, localitatea Dragoslavele, unde s-a produs un accident rutier in care au fost implicate doua vehicule, unul dintre acestea transporta o rulota pe o platforma.”Din informatiile furnizate de catre colegii de la fata locului, platforma s-ar fi desprins, rulota…

- ISU si IPJ Arges intervin, duminica, pe DN 73, localitatea Dragoslavele, unde s-a produs un accident rutier in care au fost implicate doua vehicule, unul dintre acestea transporta o rulota pe o platforma.”Din informatiile furnizate de catre colegii de la fata locului, platforma s-ar fi desprins, rulota…

- Un accident violent s-a produs, duminica, pe DN 72, pe raza localitații Razvad. In urma impactului dintre doua autoturisme, cinci persoane au fost ranite. Este vorba despre doi copii și trei adulți. Unul dintre minori avand varsta de doar 5 ani. Minorii și alți doi adulți raniți erau pasageri in mașinile…