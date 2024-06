Stiri pe aceeasi tema

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, chestorul Mihai Rus, a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Cluj pentru complicitate la abuz in serviciu si fals in declaratii, in dosarul in care luni au avut loc perchezitii. Alaturi de el au fost retinuti seful Serviciului Rutier,…

- Rus, nepot al fostului ministru de Interne Ioan Rus, a fost prins conducand cu viteza de 110 kilometri pe ora pe un tronson unde limita este de 50 de kilometri pe ora si, in urma unei intelegeri cu ceilalti suspecti, ar fi declarat ca o alta persoana se afla la volan, pentru a nu fi sanctionat.Mai precis…

- Sunt percheziții de amploare, luni dimineata, la sediul Poliției Cluj. Ancheta il vizeaza pe șeful IPJ Cluj, chestorul Mihai Rus, nepotul fostului ministru de Interne Ioan Rus, care i-ar fi determinat pe subalterni sa nu-i suspende permisul de conducere. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

