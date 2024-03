(FOTO) Patru răniți, printre care doi copii. Accident pe șoseaua de centură a Buzăului In aceasta dupa-amiaza, patru persoane, doi copii și doi tineri, au fost ranite in urma unui impact frontal produs intre doua autoturisme, pe șoseaua de centura a municipiului Buzau. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre doua autoturisme, unul condus pe direcția București catre Focșani, de catre o șoferița in varsta de 46 de ani, din Dolj și autovehiculul ce se deplasa din sens opus, la volanul caruia se afla un conducator auto de 23 de ani, din Buzau. Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferului buzoian și a trei pasageri din mașina acestuia, o femeie… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

