LockBit, cea mai prolifică grupare de hackeri, destructurată de autoritățile din 11 țări Cea mai prolifica grupare de hackeri specializata in atacuri de tip ransomware (precum cele care au paralizat sistemul romanesc de sanatate saptamana trecuta) este in curs de anihilare, transmit autoritațile din mai multe țari. Serviciile de securitate cibernetica din 11 țari au confirmat ieri o operațiune comuna, cu numele de cod Cronos, prin care au […] The post LockBit, cea mai prolifica grupare de hackeri, destructurata de autoritațile din 11 țari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile olandeze au anunțat ca cel putin sase politisti au fost raniti in weekend in confruntari, la Haga, intre grupuri rivale de eritreeni, care au incendiat masini de politie si au aruncat cu pietre in membri ai fortelor de ordine, relateaza AFP. UDARNO! ???? Rat na ulicama Haga gde su se migranti…

- Tot mai mulți cetațeni europeni, printre care mulți romani și unguri, se prefac ca sunt ucraineni și solicita autoritaților din Germania ajutoare sociale destinate refugiaților din calea invaziei ruse. Autoritațile din landul german Baden-Wurttemberg au identificat mai multe persoane care susțin ca…

- Ploile abundente și grindina au provocat inundații și au blocat strazi in unele zone din Dubai, luni, deoarece sistemele de canalizare nu au putut face fața ploii. Dubai is flooding bruv. ☔️ I should have brought my togs to the gym today. pic.twitter.com/uuMxtVhgHz — Josef Rakich (@ImJosefRakich) February…

- UPDATE: Ministerul Sanatatii anunta ca 18 spitale din toata tara sunt afectate de atacul cibernetic masiv de tip ransomware. In cursul noptii de 11 spre 12 februarie 2024 a avut loc un atac cibernetic masiv de tip ransomware asupra serverelor de productie pe care ruleaza sistemul informatic HIS. Ca…

- Locuitorii din municipiul Campina sunt sfatuiti de autoritati sa nu consume apa furnizata in sistem centralizat, in conditiile in care, la o proba de rutina care a fost prelevata in vara anului trecut, au fost depistate depasiri ale unor parametri, rezultatele fiind anuntate la circa sapte luni de la…

- Autoritațile americane au arestat 48 de membri ai unei rețele criminale romanești, suspectați ca au furat sute de mii de dolari din California, relateaza presa de peste Ocean. Efforts by Orange County District Attorney’s Office, OC Law Enforcement to Crack Down on Romanian Organized Crime Skimming Operation…

- Autoritatile din Republica Moldova au anunțat, luni, ca intampina dificultati in a face fata unei cresteri a cererilor de acordare a cetateniei depuse de persoane din Rusia. Chișinaul a precizat ca aceasta creștere se inregistreaza de cand a inceput razboiul din Ucraina, informeaza Reuters, citata de…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) va beneficia de o creștere cu peste 25% a bugetului, in 2024. Serviciul de Transmisiuni Speciale (STS) va beneficia de sume record, care insa vor scadea incepand cu 2025. Proiectul de lege privind Bugetul de Stat pe 2024 prevede o alocare de aproape 1,9 miliarde de…