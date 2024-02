VIDEO. Fenomen meteorologic rar în Dubai. Autoritățile în alertă Ploile abundente și grindina au provocat inundații și au blocat strazi in unele zone din Dubai, luni, deoarece sistemele de canalizare nu au putut face fața ploii. Dubai is flooding bruv. ☔️ I should have brought my togs to the gym today. pic.twitter.com/uuMxtVhgHz — Josef Rakich (@ImJosefRakich) February 12, 2024 O parte din șoseaua Sheikh […] The post VIDEO. Fenomen meteorologic rar in Dubai. Autoritațile in alerta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- EU member states want to launch a Red Sea naval mission by mid-February to protect ships from attacks by Yemen‘s Iran-backed Houthi militia and could decide its command structure on Wednesday, foreign policy chief Josep Borrell said, according to Reuters. Many commercial shippers have diverted vessels…

- Finnair on Monday said it expects to cancel about 550 flights this week due to labour union strike action against the Finnish government on February 1 and 2, according to Reuters. “The political strike will have a significant impact on Helsinki Airport‘s operations and on Finnair’s flight operations,”…

- Doi conaționali au devenit virali dupa ce au postat pe TikTok un clip in care mananca slanina cu ceapa și beau palinca pe o plaja din Dubai. Aceștia au imparțit cu generozitate carnați, paine și ceapa, transformand plaja intr-o mare masa tradiționala. Sticla de palinca, se pare, nu a fost imparțita…

- Autoritațile americane au arestat 48 de membri ai unei rețele criminale romanești, suspectați ca au furat sute de mii de dolari din California, relateaza presa de peste Ocean. Efforts by Orange County District Attorney’s Office, OC Law Enforcement to Crack Down on Romanian Organized Crime Skimming Operation…

- Autoritatile din Republica Moldova au anunțat, luni, ca intampina dificultati in a face fata unei cresteri a cererilor de acordare a cetateniei depuse de persoane din Rusia. Chișinaul a precizat ca aceasta creștere se inregistreaza de cand a inceput razboiul din Ucraina, informeaza Reuters, citata de…

- Salvamont Voineasa intervine, joi, pentru cautarea a patru copii s-au ratacit in padure, dupa ce au iesit din perimetrul partiei Transalpina. ”Actiune in derulare a salvamontistilor din cadrul serviciului Salvamont Voineasa pentru cautarea si salvarea unui grup de patru copii iesiti din perimetru partiei…

- Furtuna din Marea Neagra a lasat jumatate de milion de oameni fara energie electrica in Crimeea și a oprit incarcarile de țiței la Novorossiysk și la terminalul CPC din Rusia, ceea ce a dus la o scadere a producției de petrol in Kazahstan, potrivit Bloomberg. Autoritațile din Crimeea ocupata de Rusia…

- China se confrunta cu o epidemie de pneumonie infantila. Spitalele, ”copleșite de copii bolnavi”. O alerta a sistemului de monitorizare ProMed vorbește despre o epidemie de „pneumonie nediagnosticata” la copii in China. Happening Now: A new form of Pneumonia in children is overwhelming hospitals in…