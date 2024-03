Stiri pe aceeasi tema

- Plan Rosu de Interventie a fost activat in judetul Cluj, dupa ce 12 muncitori de la o fabrica s-au intoxicat.„La nivelul dispeceratului Integrat ISU-SAJ a fost primita o solicitare de la un operator economic situat pe strada Laminoriștilor din municipiul Campia Turzii, care a anunțat faptul…

- Accident spectaculos, fara victime, in stațiunea Baile Herculane. Un șofer care abia oprise in parcarea unui restaurant a apasat din greșeala pedala de accelerație și a intrat in plin in vitrina localului. Un sofer in varsta de 48 de ani din Cluj a intrat cu masina in restaurantul unui hotel, unde a…

- Ploile abundente și grindina au provocat inundații și au blocat strazi in unele zone din Dubai, luni, deoarece sistemele de canalizare nu au putut face fața ploii. Dubai is flooding bruv. ☔️ I should have brought my togs to the gym today. pic.twitter.com/uuMxtVhgHz — Josef Rakich (@ImJosefRakich) February…

- Caz șocant intr-o maternitate din SUA. Un nou nascut a murit, dupa ce a ramas blocat in timpul nașterii iar medicul l-ar fi decapitat accidental. Autoritațile au tratat incidentul drept omucidere, asta dupa ce spitalul ar fi incercat sa mușamalizeze totul. Jessica Ross, in varsta de 20 de ani, a intrat…

- Locuitorii din municipiul Campina sunt sfatuiti de autoritati sa nu consume apa furnizata in sistem centralizat, in conditiile in care, la o proba de rutina care a fost prelevata in vara anului trecut, au fost depistate depasiri ale unor parametri, rezultatele fiind anuntate la circa sapte luni de la…

- Autoritatile din judetul Timis au declansat, marti, Planul Rosu de Interventie in urma unui accident rutier care s-a produs la Sanandrei si in care au fost implicate un TIR si un autobuz. Traficul pe DN 69 este oprit pe ambele sensuri. Primele informatii arata ca sunt 11 victime, intre care soferul…

- Doua persoane care ar fi disparut in lacul Siutghiol, in judetul Constanta, sunt cautate de pompieri si de scafandri, iar pana in prezent au fost gasite o barca si mai multe plase de pescuit. Potrivit purtatorului de cuvant la ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica, pompierii au fost solicitati sa intervina…

- Cererea de extradare a statului roman pentru Catalin Chereches a ajuns la autoritațile din Germania. Avocatul fostului primar din Baia Mare, Razvan Doseanu, arata faptul ca Romania promite judecatorilor din Germania ca, in cazul in care Cherecheș va fi extradat, acesta va avea condiții de detenție…