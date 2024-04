Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile franceze antiterorism au arestat un tanar de 16 ani, dupa ce acesta a postat pe retelele de socializare ca vrea sa moara ca un martir la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

- The Republic of Moldova and France will sign defence and economic cooperation accords during a visit by Moldovan President Maia Sandu to Paris on Thursday, the French presidency said in a statement, according to Reuters. Western powers are seeking to increase support for Republic of Moldova amid what…

- French President Emmanuel Macron opened the door on Monday to European nations sending troops to Ukraine, although he cautioned that there was no consensus at this stage as allies agreed to ramp up efforts to deliver more munitions to Kyiv, according to Reuters. Some 20 European leaders gathered in…

- Situație disperata pentru gimnastele Romaniei. Echipa feminina de gimnastica artistica s-a calificat, pentru prima data in ultimii 12 ani, la Jocurile Olimpice – Olimpiada 2024, de la Paris, insa fetele nu au condițiile necesare pentru a se antrena. Pe ultima suta de metri, Federația Romana de Gimnastica…

- Societe Generale plans to cut about 900 jobs at its Paris headquarters through voluntary departures, France’s third-biggest listed bank said on Monday, adding to a wave of job losses in the global financial industry, according to Reuters. The planned cuts, which will be submitted to SocGen’s trade unions,…