- Sambata Mare, ultima zi de pregatire a marii sarbatori a creștinatații, Invierea Domnului, are și conotații ciudate in Maramureș. In aceasta zi femeile fac cele mai intense pregatiri pentru Paște, insa un vechi obicei spune au și dreptul de a-și bate barbatul

- Traditia de a imbraca haine noi de Paste simbolizeaza Invierea si renasterea spirituala asociata cu aceasta sarbatoare, spune designerul Georgiana Iordache, care considera ca acest obicei nu doar ca nu se va estompa, ci va lua amploare si se va actualiza an de an, odata cu tendintele din lumea modei.

- ANPC desfașoara acțiuni de control in perioada premergatoare sarbatorii pascale Echipele de comisari ai ANPC desfașoara acțiuni de consiliere, prevenire și control pe intreg teritoriul țarii, cu accent pe modul de comercializare a produselor alimentare și non-alimentare asociate sarbatorii pascale.Printre…

- Sarbatorile pascale sunt un prilej minunat de a petrece timp cu familia, dar tradiția romaneasca este aceea a exceselor alimentare și nu de puține ori se intampla ca dupa perioada sarbatorilor sa ne confruntam cu lipsa de energie, stare de balonare, pofte alimentare insistente și, de ce nu, cateva kilograme…

- Presedintele Colegiului Medicilor Bucuresti, Catalina Poiana, afirma, sambata, ca situatia deceselor suspecte de la Spitalul Sfantul Pantelimon trebuie lamurita cat mai curand, iar rudele pacientilor si opinia publica trebuie sa afle tot adevarul. Medicul face, insa, apel la pacienti sa aiba in continuare…

- Majoritatea angajaților care lucreaza la stat vor avea o minivacanța de 6 zile in perioada 1 mai – 6 mai 2024, de Ziua Muncii și de Paște.Ziua Muncii , 1 mai, si Vinerea Mare sunt deja declarate zile libere pentru angajatii la stat in Codul Muncii. In acest an, Vinerea Mare cade in ziua de 3 mai, iar…

- Cristina Ana Vacarescu, medic cardiolog in Galați, alerga la crosuri și maratoane pentru a salva copiii cu probleme grave de sanatate. Medicul a oferit pentru „Adevarul” cateva sfaturi simplu de urmat pentru a ne feri de afecțiunile cardiace și a avea o viața cat mai sanatoasa

- Lumina joaca un rol crucial in crearea unei atmosfere placute intr-o locuința. Iar corpurile de iluminat nu sunt simple surse de lumina, ci și elemente de design interior cu un rol important in completarea atmosferei. Lustre, candelabre, plafoniere, aplice, exista numeroase astfel de corpuri ce iși…