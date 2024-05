Ce salarii aveau cu adevărat Nicolae și Elena Ceaușescu Așa cum bine cunoaștem cu toții, pana in urma cu mai bine de trei decenii și jumatate, Romania s-a aflat sub jugul dictaturii comuniste, iar Nicolae și Elena Ceaușescu traiau intr-un lux greu de imaginat pentru romanii de rand. Dar cat caștigau cu adevarat cei care conduceau țara? Ce salarii aveau Nicolae și Elena Ceaușescu, […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

