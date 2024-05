Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit in Noaptea de Inviere la un operator economic de pe Platforma Savinești, județul Neamț. Incendiul s-a manifestat cu flacara și degajari mari de fum. 15 persoane s-au autoevacuat, dar nimeni nu a fost ranit.

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, la o hala a unei firme care se ocupa cu prelucrarea fibrelor textile, pe Platforma Savinesti, judetul Neamt. Incendiul s-a manifestat cu flacara si fum dens, la un utilaj. Cincisprezece persoane au iesit din cladire, fara a avea nevoie de…

- ■ un șofer de 28 de ani a intrat cu autoturismul in gardul unei societați comerciale din zona Polirom ■ polițiștii au inregistrat evenimentul drept tamponare ușoara ■ Un eveniment rutier s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de 5 februarie, in Roman, pe strada Chimiei, in zona industriala, care duce spre…

- O batrana in varsta de 84 ani, din localitatea Timisesti, a fost scoasa de vecini, marti, inconstienta si cu arsuri din locuinta cuprinsa de flacari, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, potrivit Agerpres. "Echipajul SMURD a preluat femeie de aproximativ 84 ani, in stare…

- Pompierii au intervenit la fata locului cu patru autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD."La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacara deschisa, generalizat, la acoperisul unei constructii care a avut destinatia de casa parohiala si la o anexa alipita de aceasta, existand posibilitatea…

- Pompierii au intervenit la fata locului cu patru autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD."La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacara deschisa, generalizat, la acoperisul unei constructii care a avut destinatia de casa parohiala si la o anexa alipita de aceasta, existand posibilitatea…

- Un dialog despre cum au evoluat marii jucatori ai mediului de afaceri din Neamț poate fi relevant in condițiile unui an greu, cu evoluții financiare, fiscale și, de ce nu, geopolitice imprevizibile. In acest peisaj, societatea COMES SA ocupa un loc de invidiat, prin rezultatele financiare spectaculoase,…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara la un camion parcat in curtea unei firme din Fantanele. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. La locul evenimentului acționeaza și pompierii voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența…