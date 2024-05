Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentanților a SUA a adoptat sambata un proiect de lege cu un pachet de ajutor pentru Ucraina in valoare de aproximativ 60 de miliarde de dolari. Proiectul trebuie acum sa fie adoptat de Senat și semnat de președinte inainte ca ajutorul sa poata fi trimis. Institutul pentru Studiul Razboiului…

- Forțele ruse iși vor intensifica operațiunile ofensive in zilele urmatoare, profitand la maximum de avantajul aerian de care dispun in prezent pe linia frontului. Potrivit analiștilor militari, „fereastra” de timp pana la sosirea in Ucraina a ajutorului militar din Statele Unite ar putea fi folosita…

- Forțele ruse inregistreaza progrese „consistente” și rapide pe campul de lupta. Potrivit experților militari, avansul armatei Moscovei se datoreaza, in principal, apararii antiaeriene ucraineane, care este din in ce mai limitata, in timp ce trupele ruse de la sol sunt spijinite puternic de aviație.…

- Ocupanții ruși ataca pe toata linia frontului și folosesc aviația pentru a-și susține asalturile, iar in ultimele 24 de ore au avut loc 71 de ciocniri pe front intre trupele ucrainene și cele ruse, potrivit unui comunicat de marți dimineața publicat de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. „Inamicul…

- Forțele ruse au atacat duminica regiunea ucraineana Harkov, cel puțin cinci persoane fiind ranite in urma unei lovituri cu rachete. Șeful Serviciului de informații al apararii din Ucraina, Kirilo Budanov, avertizeaza ca Rusia va relua in curand atacurile cu rachete Kalibr. „Faptul ca nu au intreprins…

- Rușii au atacat cu rachete și drone in timpul nopții mai multe orașe ucrainene, iar cel mai puternic lovit a fost Harkov unde au fost cel puțin 15 explozii, iar alimentarea cu energie electrica a fost oprita.

- Ucraina a intrat in al treilea an de razboi total al Rusiei, confruntandu-se cu deficitul de muniții și incertitudini legate de ajutorul militar al SUA, dar și cu hotararea persistenta de a continua lupta impotriva agresiunii ruse. Situația din Ucraina la cea de-a doua aniversare a invaziei pe scara…

- Experții de la Institutul pentru Studierea Razboiului (ISW) au sugerat ca așa-numitul „tren al țarului” lung de 30 de km, dintre așezarile Olenivka și Volnovaha, din regiunea Donețk, ocupata de ruși, a fost probabil creat ca o linie defensiva impotriva viitoarelor ofensive ucrainene, scrie Ukrainska…