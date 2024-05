Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici sunt in Sambata Mare, ultima zi pana la sarbatoarea Invierii Domnului. Despre semnificatia zilei aflam de la corespondentul RRA Remus Radulescu: Ultima zi din Saptamana Mare este una a pregatirii in tacere pentru sarbatoarea Invierii Domnului. In Sambata Mare, la…

- Ca in fiecare an magazinele si pietele incep sa se aglomereze. Inspectorii de la Protectia Consumatorilor atrag atentia sa fim atenti la ce si de unde cumparam produsele traditionale pentru masa de Pasti. Reporter: Cristian Bacain – Nu cumparati oua de pe marginea drumului, chiar daca pretul este mai…

- Pensii platite in avans inainte de Paște pentru a asigura stabilitatea financiara a beneficiarilor București, 29 aprilie 2024 – Casa Naționala de Pensii Publice a finalizat transferurile de fonduri catre Poșta Romana pentru plata pensiilor inaintea sarbatorilor pascale, asigurand astfel ca beneficiarii…

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor…

- In luna mai, pensiile vor ajunge mai devreme. Pensionarii trebuie sa primeasca banii mai devreme in luna mai, spune premierul Marcel Ciolacu. Ministerul Muncii lucreaza la un act normativ pentru ca toate pensiile sa fie livrate inainte de Paște. Varstnicii vor putea sa-și faca astfel cumparaturile,…

- Credincioșii din județul Satu Mare au fost reprezentați la Adunarea Naționala Bisericeasca (ANB), care s-a intrunit sub președinția Patriarhului Daniel. The post EPISCOPIA ORTODOXA Delegație satmareana la Adunarea Naționala Bisericeasca din București first appeared on Informatia Zilei .

- Credincioșii romano-catolici au inceput Postul Paștelui. In acest an, diferența intre cele doua sarbatori marcate de catolici și ortodocși este de peste o luna. Biserica Romano-catolica va sarbatori Paștele in 31 martie. Pentru ortodocși, Invierea Domnului este marcata in 5 mai. Crestinii romano-catolici…