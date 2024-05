Stiri pe aceeasi tema

- In prag de Paști, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit despre Institutul Regional de Oncologie, care va fi ridicat la Timișoara. Pe langa specializarile clasice, acesta va avea și un centru pentru transplant medular și afereza de celule stem. Conform ministrului, noul Institut ar urma sa…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anuța ca desfașoara acțiuni de control, in toata țara, pentru a verifica modul de comercializare a produselor specifice sarbatorilor pascale, dar și a celor specifice de 1 mai. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș face…

- Restaurantul Papas din Lugoj a fost inchis temporar in urma unei “vizite” inopinate a comisarilor de la Protectia Consumatorilor. De asemenea, patronii localului au fost amendati cu 7.000 de lei. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a desfașurat o acțiune de control la…

- La data de 23 februarie 2024, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Lugoj au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 63 de ani, ar fi fost șantajat cu privire la denunțarea acestuia pentru comiterea unui pretins viol asupra unei minore.…

- Noua conducere a PNL Timiș, pusa de la București dupa ce Alin Nica a fost schimbat ”administrativ”, a luat o serie de decizii. Unele sunt chiar interesante, altele doar dovedesc cine a fost, intr-adevar, impotriva uniunii care a dus la deranjul din filiala. Cap de lista sunt anunțul ca președintele…

- Un barbat, in varsta de 54 de ani, a condus o autoutilitara pe A1 dinspre Timișoara inspre Lugoj, iar in dreptul localitații Recaș, se pare ca pe fondul unor afecțiuni medicale, a intrat in coliziune cu parapetul de pe partea dreapta a sensului de mers și s-a oprit pe banda de urgența. Din nefericire,…

- Sarbatorile zilei de 20 februarie - Sf. Ier. Leon, episcopul Cataniei, si Agaton, episcopul Romei; Sf. Cuv VisarionOrtodoxe Sf. Ier. Leon, episcopul Cataniei, si Agaton, episcopul Romei; Sf. Cuv Visarion Greco-catolice Sf. Leon al Cataniei Romano-catolice Sf. Elefterie,…

- Lucrarile de construire pe cei zece kilometri lipsa din autostrada Lugoj – Deva incep in primavara. Iar aceasta va avea loc chiar cu tunelurile care vor fi amenajate aici, a spus ministrul Transporturilor. Avand in vedere complexitatea acestor lucrari, orizontul de timp in care șoferii vor scapa de…