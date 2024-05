Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO | O femeie din Șugag, care a ”stat la vase” in urma cu 61 de ani, pastreaza și acum unele obiecte primite cand era tanara casatorita VIDEO | O femeie din Șugag, care a ”stat la vase” in urma cu 61 de ani, pastreaza și acum unele obiecte primite cand era tanara casatorita Maria Lomanar, din Șugag,…

- ”Statu la vase” la Sugag, in a doua zi de Paște. Care sunt cuplurile de tineri casatoriți sarbatorite in acest an. Program ”Statu la vase”, la Sugag, in a doua zi de Paște. Luni, 6 mai, 14 cupluri de tineri casatoriți vor fi sarbatoriți in cadrul evenimentului organizat in centrul localitații. Imbracați…

- Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultura „Augustin Bena”, in parteneriat cu Primaria Comunei Șugag și Biserica Ortodoxa Șugag, organizeaza la Șugag o noua ediție a obiceiului tradițional „Statu’ la vase in Lunea Paștelui”, luni, 6 mai 2024, cu incepere de la ora 11.30. „Statu’ la vase in Lunea…

- 6 mai 2024: ,,Statu’ la vase in Lunea Paștelui”, la Șugag. Obicei tradițional stravechi ce reunește atat sarbatoarea intemeierii unei familii, cat și sarbatorirea Sfintei Invieri a Domnului 6 mai 2024: ,,Statu’ la vase in Lunea Paștelui”, la Șugag. Obicei tradițional stravechi ce reunește atat sarbatoarea…

- Luni, 6 mai: ”Statu la vase”, obicei unic in țara, la Sugag. 14 familii tinere primesc cadouri, in a doua zi de Pasti. PROGRAM Luni, 6 mai, in a doua zi de Paște, la Șugag va fi evenimentul ”Statu’ la vase”. Acesta continua un obicei unic in țara, prin care sunt sarbatorite tinerele cupluri casatorite…

- Atenție mare la coletele primite: o femeie a avut parte de o surpriza extrem de neplacutaO locuitoare din orasul Barnaul a primit din Uzbekistan un scorpion intr-un colet cu farfurii, informeaza Gazeta, potrivit Rador Radio Romania.

- O femeie din Alba Iulia a dat in judecata Primaria. Va fi expropriata de un teren și nu este de acord cu despagubirile primite O femeie a dat in judecata Primaria Alba Iulia și Consiliul Local. Acesta este proprietara unui teren pe care primaria vrea sa il exproprieze in interes public. Este vorba despre…

- Doi barbați, tata și fiu, au ajuns sambata in arestul IPJ Gorj, dupa ce au fost implicați intr-o bataie intr-un club din Targu Jiu. Din primele verificari efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul ca, un barbat, de 43 de ani, din Targu Jiu, și fiul acestuia, de 19 ani, pe fondul…