- Politehnica Iași pregatește meciul de luni, cu FC Hermannstadt (ora 15:00), din penultima etapa a play-out-ului Superligii. Moldovenii și-au prezentat punctul de vedere asupra partidei intr-o conferința de presa care a avut loc astazi. „Urmeaza 180 de minute ca o finala de Liga Campionilor pentru noi.…

- Andrei Chivulete a dat un penalty incredibil in meciul dintre Poli Iași și UTA, in etapa #7 din play-out-ul Superligii. In minutul 69 al partidei din Copou, mingea l-a lovit in cap pe Cristian Mihai, fara sa il atinga in mana inainte sau dupa. Iar Chivulete a luat o decizie șocanta, a dat penalty. FOTO.…

- Dinamo a pus in vanzare bilete virtuale pentru meciul cu Poli Iași, din etapa #4 din play-out-ul Superligii. Dinamo - Poli Iași are loc pe 14 aprilie, de la ora 18:15. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Dinamo are stadionul suspendat 4 etape, dupa…

- CFR Cluj a pierdut cu Corvinul, scor 0-4, in sferturile Cupei Romaniei Betano. Iar fanii ardelenilor au rabufnit și ii cer demisia lui Adrian Mutu. Antrenorul CFR-ului a anunțat la finalul meciului de la Huneadoara ca se gandește sa iși dea demisia și ii va comunica decizia patronului Nelu Varga miercuri.…

- Pentru ultimele doua locuri de play off, in ultima etapa din sezonul regular se lupta cinci echipe.Etapa a 30 a a Superligii 2023 2024, ultima a sezonului regular, incepe vineri, 8 martie 2024, cand sunt programate, de la aceeasi ora, 20.00, cinci partide.Partidele sunt cele in care joaca cele cinci…

- Poli Iași și FC Voluntari au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 25 din Superliga. Leo Grozavu a avut un schimb de replici cu suporterii care i-au cerut demisia. Poli Iași și FC Voluntari n-au oferit cel mai atractiv meci. Fanii prezenți pe stadion și-au pierdut rabdarea in final și i-au cerut demisia…