- In comuna Barbulețu, administrația locala are ca prioritate investițiile ce pun accent pe nevoile oamenilor, primarul Marian Alexe anunța ca Primaria Barbulețu are in asociere cu CJ Dambovița prin PJDL un proiect ce vizeaza modernizare strazi, șanțuri și podețe de acces in gospodarii in comuna Barbulețu.…

- La Targoviște, candidatura pentru continuitate: Primarul Daniel Cristian Stan și-a depus candidatura pentru un nou mandat alaturi de o echipa puternica de consilieri locali ai PSD. Alaturi de primarul municipiului Targoviște, Cristian Daniel Stan, au fost și președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan…

- Paradisul lalelor din DAMBOVIȚA! O simfonie de culori și parfumuri puteți admira pe un camp din PATROAIA DEAL,aici puteți admira 600 de soiuri de lalele pe un teren cat vezi cu ochii, soare, liniște. 3 ha, 1.500.000 de bulbi, 600 de soiuri de lalele. Daca n-aveți drum la Keukenhof, vine Keukenhof la…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Mircea cel Batran” Dambovita (IJJ Dambovita) a desfasurat astazi, 3 aprilie a.c., in Sala de ședințe “Slt. (p.m.) Negulici Valeriu” o sedinta omagiala dedicata Zilei Jandarmeriei Romane, institutie care sarbatorește 174 de ani de cand domnitorul Grigore Alexandru…

- Comuna Salcioara a obținut finanțarea pentru 14 stații de reincarcare cu putere normala, in ședința Comitetului de Avizare de luni, 4 martie 2024, Administratia Fondului pentru Mediu a aprobat finanțarea a noi proiecte de investiții și pentru comunele din județul Dambovița. Comuna Salcioara se regasește…

- Trapperul Gheboasa este cercetat de procurorii DIICOT Dambovița, in dosar au fost reținute patru persoane, pentru trafic de droguri, IPJ Dambovița a comunicat in aceasta dimineața urmatoarele: patru persoane au fost reținute pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc, in forma continuata. …

- Atenție, șoferi! Nu calcați pedala de accelerație,tot județul Dambovița este impanzit de radare astazi, 18 februarie 2024 The post Atenție, șoferi! Nu calcați pedala de accelerație,tot județul Dambovița este impanzit de radare astazi, 18 februarie 2024 first appeared on Partener TV .

- Atenționare meteorologica COD GALBEN de VANT, valabila in perioada 10 februarie 2024, ora 18:00, pana la 11 februarie 2024, ora 08:00. Sunt vizate intensificari ale vantului care vor depași la rafala 90…100 km/h, in zona montana a județului Dambovița. Recomandari ✅ Evitati pornirea la drum pe timp de…