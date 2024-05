Noile descoperiri sub suprafața deșertului sugereaza existența unor intrari catre camere demult uitate. Arheologii au identificat noi minuni ingropate sub suprafața deșertului folosind tehnologii moderne. O echipa de cercetatori japonezi și egipteni a descoperit recent o structura in forma de L, impreuna cu o anomalie misterioasa, chiar langa Marele Piramide de la Giza. Tehnologiile Moderne […] The post Arheologii descopera o „anomalie” langa piramidele din Giza care ar putea dezvalui un Portal Antic appeared first on Puterea.ro .