Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Alexandrov, unul dintre cei mai influenți antreprenori din peisajul post-decembrist al Romaniei, s-a stins din viața dupa o lupta indelungata cu o boala cronica. Cunoscut ca fiind „parintele" companiei Alex, el a fost o figura emblematica in ind

- Mastercard nu este doar cardul dvs. de plați; este un simbol al fiabilitații, al inovației și al celui mai inalt nivel de servicii. Intreaga lume folosește de mult timp produsele și serviciile de plata ale acestei companii, iar mulți oameni nici nu-și pot imagina viața fara acest card. Mastercard este…

- Belt and Road Initiative (BRI), cunoscut și sub numele de Inițiativa Centura și Drum (C&D), este un program de dezvoltare globala lansat de guvernul chinez in 2013 și este considerat cel mai mare proiect din lume in acest moment. Acesta este un proiect masiv de infrastructura și cooperare economica…

- Scopul și soarta nativilor in viața va fi acum determinata de schimbarile aduse cu Mercur retrograd in Berbec. Lecțiile karmice vor fi aduse doar in fața celor mai razboinici și aceștia nu se vor ferii de ele. Ceea ce sugereaza astrologii este sa lasam deoparte sentimentele negative și sa ne concentram…

- Scopul și soarta nativilor in viața va fi acum determinata de schimbarile aduse cu Mercur retrograd in Berbec. Lecțiile karmice vor fi aduse doar in fața celor mai razboinici și aceștia nu se vor ferii de ele. Ceea ce sugereaza astrologii este sa lasam deoparte sentimentele negative și sa ne concentram…

- Anul 2024 se anunta a fi unul plin de incertitudini, iar numarul firmelor cu probleme ar putea depasi, in acest an, 150.000, pe fondul efectelor negative generate de cresterea taxelor, de persistenta inflatiei si accentuarea scaderii vanzarilor. Contractia puternica a cererii determina tot mai multe…

- Un conflict de proporții in lumea afacerilor a ajuns pe rolul instanțelor din Romania, implicand nume mari din industria financiara și a investițiilor. In centrul disputei se afla folosirea numelui comercial „Lion Capital”, care a generat un litigiu intre Lion Capital LLP, o entitate juridica britanica,…

- In aceasta ediție il descoperiți pe Vernon David despre integrarea europeana - un proces complex, de la care avem doar de caștigat, dar și pe Vadim Ceban, președintele Moldovagaz - „Suntem adepții unei concurențe corecte pe piața gazelor”.