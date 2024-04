Stiri pe aceeasi tema

- O strada din orasul prahovean Slanic s-a prabusit, joi dimineata, la fata locului aflandu-se reprezentantii autoritatilor pentru evaluarea situatiei. Strada 23 August din orasul Slanic s-a prabusit, chiar in fața sediului Poliției, asfaltul surpandu-se pe o lungime de mai multi metri, la mica distanta…

- Imagini halucinante au fost surprinse intr-o școala din Romania. Elevii s-au filmat in timp ce fac gratar chiar in sala de clasa, in timpul orei. Adolescenții au venit la școala pregatiți cu tot ce le trebuie, un gratar electric și cu carne pe care au gatit-o pe loc. In ciuda acestei acțiuni nepotrivite,…

- Imagini surprinse joi dupa-amiaza in Valle d’Aosta, in Alpii italieni, arata cum pasagerii dintr-o instalatie de telescaun sunt zguduiti violent de rafale de vant extrem de puternice, relateaza Le Figaro. Vantul s-a intetit pe neasteptate la Breuil-Cervinia, in Alpii italieni, iar schiorii care stateau…

- UPDATE: Ministerul Apararii a anunțat ca elemente ale unei posibile drone au fost identificate in Insula Mare a Brailei. „In seara zilei de 28 martie 2024, au fost identificate fragmente care par a proveni de la un dispozitiv aerian (drona), pe un teren agricol din Insula Mare a Brailei. Ministerul…

- Fostul prefect de Gorj Dan Ilie Morega are un nou dosar penal dupa ce s-a urcat la volan desi are permisul retras si a lovit și o masina in Targu Jiu. Imagini cu Dan Ilie Morega au fost surprinse joi seara intr-o benzinarie din Targu Jiu. De acolo el a plecat spre casa, iar in […] The post Fostul prefect…

- O balena ucigașa solitara, sau orca, a fost filmata in timp ce a vanat și a ucis un mare rechin alb intr-un atac considerat de cercetatori drept “uimitor”, scrie BBC. Oamenii de știința au spus ca imaginile sunt „fara precedent” și arata abilitațile excepționale de pradator ale balenelor ucigașe. Anterior,…

- UPDATE: Politistii au depistat persoana suspectata ca ar fi agresat-o pe femeia gasita inconstienta in scara unui bloc din Centrul Vechi. Potrivit unor surse judiciare, ar fi vorba despre un cetațean din Republica Moldova. Acest barbat a fost identificat pe baza imaginilor de pe camere. Autoritațile…

- Tavanul fals al scolii din satul Alamor, comuna Loamnes, a cazut, miercuri, peste patru elevi, din cauza curenților de aer, dar si a porumbeilor care ar fi patruns pe tavanul fals – susține primarul localitații, Maria Greavu. „Singura explicatie ii vantul si curentul care s-a produs prin deschiderea…