Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Rumer Willis, fiica celebrului actor Bruce Willis a facut publice noi informații despre starea de sanatate a tatalui ei, dupa ce acesta a fost diagnosticat cu demența frontotemporala (FTD). Ce a declarat tanara.

- Vin vești triste din Marea Britanie, acolo unde s-a aflat ca starea de sanatate a Regelui Charles s-a inrautațit. Monarhul britanic a fost diagnosticat cu cancer, in urma cu cateva luni. Regele Charles se simte rau! Starea sa de sanatate s-a inrautațit, chiar daca continua tratamentele și lupta cu nemilosul…

- Actorul Bruce Willis a sarbatorit a 12-a aniversare a fiicei sale Mabel, in timp ce continua sa se lupte cu demența, cand a fost diagnosticat in februarie 2023 (demența frontotemporala). Dar boala nu l-a impiedicat pe Bruce Willis, in varsta de 69 de ani, sa sarbatoreasca momente speciale alaturi de…

- Alexia Eram are multa grija de coropul sau, motiv pentru care merge la sala in mod frecvent și consuma alimente sanatoase. De data aceasta, a ținut post intermitent timp de 36 de ore și a surprins pe toata lumea cu decizia luata.

- Au aparut imagini cu Bruce Willis de la aniversarea celor 69 de ani! Celebrul actor de la Hollywood a fost diagnosticat cu demența in urma cu doi ani. Iata cum a aparut stardul din „Greu de ucis” recent, dar și ce imagini a postat familia lui pe rețelele de socializare!

- PMP Timiș a depus luni, 11 martie, un memoriu la Instituția Prefectului Județului Timiș prin care cere modificarea Ordonanței de comasare a alegerilor locale și europarlamentare. Reprezentanții partidului spun ca aceasta este „discriminatorie și abuziva”.

- Alberto Boțoghina il are ca invitat prin Skype pe cvintuplul campion al Romaniei, Iosif Rotariu, pentru prefațarea și analiza partidei de pe Cluj Arena, dintre U Cluj și FCSB. Partida din tur s-a incheiat 2-2. De altfel, de la revenirea „studenților” in primul eșalon, aceștia nu au pierdut niciodata…