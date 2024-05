Cand un oficial de top din armata este arestat in Rusia, este un eveniment interesant. Cand cinci oficiali de rang inalt din armata sunt aduși la tribunal in catușe in mai puțin de o luna de zile, este o epurare, scrie BBC. Iar ironia sorții face ca insuși Evgheni Prigojin, care ajunsese pentru scurt timp inamicul numarul unu al lui Putin dupa revolta eșuata de anul trecut impotriva Kremlinului, sa fie cel care i-a criticat pe oficialii din armata rusa de incompetența și corupție.