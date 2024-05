S-a trecut peste limita lui Putin? Rusia anunță că a doborât o dronă ucrainiană lângă Moscova Rusia a anuntat luni ca a doborat o drona la periferia Moscovei si a impus restrictii de zbor pentru mai putin de o ora pe doua aeroporturi din capitala. „Astazi, in jurul orei 21:00, in districtul Kucino (estul Moscovei), apararea aeriana a doborat o drona, ale carei resturi au cazut pe o casa”, a postat […] The post S-a trecut peste limita lui Putin? Rusia anunța ca a doborat o drona ucrainiana langa Moscova first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

