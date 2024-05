Stiri pe aceeasi tema

- 1802 : Napoleon Bonaparte fondeaza Legiunea de onoare . O decorație care se acorda pana in ziua de azi. Este cea mai inalta distincție din Franța și le este conferita celor cu merite deosebite, deopotriva civile și militare. E drept ca de-a lungul vremii ea a fost acordata și unor inși care mai apoi…

- Volodimir Zelenski avertizeaza ca se așteapta la o ofensiva rusa mai ampla in nord și in est, cu scopul de a cuceri orașul Harkov. „Ei (rușii – n.r.) și-au lansat operațiunea, care poate consta in mai multe valuri. Acesta ar putea fi primul val", a declarat Zelenski. In urma cu cateva zile, șeful serviciilor…

- Gata, ce-a fost mai rau a trecut. S-au dus primele luni din an, cele in care de multe ori motivele sa mergi la cinematograf sunt la fel de multe ca cele de a pași pe bucați de sticla in picioarele goale (cu excepția notabila a lui Dune: Part Two , care a ajuns in perioada asta fara sa vrea), și ușor-ușor…

- Guvernul din Taiwan a mulțumit Statelor Unite pentru ajutorul militar de circa 2 miliarde de dolari care a fost aprobat de Congres. Pachetul de ajutor militar extern, care include și o componenta de 2 miliarde de dolari pentru Taiwan, fusese aprobat de Senatul SUA in februarie 2024, apoi de Camera Reprezentanților…

- Doi presupusi spioni rusi au fost arestati in Germania pentru ca ar fi planuit atacuri de sabotaj, inclusiv impotriva unor „facilitati ale fortelor americane”, cu scopul de a submina sprijinul militar pentru Ucraina, a anuntat joi biroul procurorului federal german, relateaza Reuters, AFP si EFE. Fortele…

- Akebono, primul luptator de sumo strain care a obtinut titlul „yokozuna”, acordat celui mai mare luptator in acest sport traditional japonez, a decedat din cauza unei insuficiente cardiace, la varsta de 54 de ani. Anunțul a fost facut de Fortele armate ale Statelor Unite din Japonia. Nascut in Hawaii,…

- Un barbat in varsta de 21 de ani a fost ucis de o puma in California, acesta fiind primul atac mortal de acest fel inregistrat in statul din vestul Statelor Unite dupa anul 2004, conform autoritatilor locale, transmite marti AFP, potrivit Agerpres. Taylen Brooks a murit sambata dupa ce a fost atacat…

- Șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), Kirilo Budanov , a spus ca pe rușii ii așteapta noi surprize in Crimeea și a recomandat ca civilii sa nu foloseasca Podul Kreci ce leaga Peninsul Crimeea de Rusia, informeaza Zerkalo Nedeli.