Zayn a lansat piesa “What I Am” și anunță noul album

Zayn a lansat piesa “What I Am” și anunță noul album. Cântecul este prima lansare de pe cel de-al patrulea album al său, ROOM UNDER THE STAIRS, care va fi lansat pe 17 mai 2024 prin Mercury Records. În ultimii șase ani, ZAYN a scris și a creat ROOM UNDER THE STIRS la studioul său de… [citeste mai departe]