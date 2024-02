Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea se confrunta cu probleme grave de sanatate. Monarhul britanic a fost diagnosticat cu o forma de cancer. Iata mesajul transmis de Klaus Iohannis catre Majestatea Sa Regele Charles al III-lea!

- Regele Charles a fost internat recent in spital pentru o afecțiune cu care se confrunta la prostata, insa medicii au descoperit o boala mult mai cumplita. Anunțul facut de oficialii de la Palatul Buckingham, in randurile urmatoare. Regele Charles al III-lea, diagnosticat cu cancer Monarhul in varsta…

- "Gandurile noastre se indreapta catre Majestatea Sa Regele Carol al III-lea și catre Familia Regala, precum și catre poporul Regatului Unit in aceste momente dificile. Ii dorim Majestații Sale insanatoșire deplina", a transmis Iohannis, pe rețeaua X. Regele Charles a fost diagnosticat cu o forma de…

- Regele Charles al Marii Britanii a fost diagnosticat cu cancer. Casa Regala nu a precizat ce fel de cancer ci doar ca acesta nu este la prostata, dar a fost descoperit in timpul internarii recente pentru o afecțiune benigna la prostata. Deși iși va intrerupe pentru moment evenimentele publice, Regele…

